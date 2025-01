Accoltellò un compagno fuori dalla scuola a Piacenza, 16enne in carcere

La Polizia locale di Piacenza ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale dei minori, Chiara Alberti, nei confronti del 16enne che, lo scorso 12 dicembre, ha accoltellato un 15enne fuori da scuola. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio in concorso e del porto senza giustificato motivo al di fuori della propria abitazione di un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri e mezzo. Al momento è stato rinchiuso nell’istituto per i minorenni di Bologna.

Gli operatori della Polizia locale avevano scoperto che, il 12 dicembre scorso, c'era la probabilità che si svolgesse una rissa all’istituto tecnico e professionale «Marconi». Giunti sul posto, gli agenti avevano soccorso il 15enne, ferito con un coltello da un compagno 16enne. L’aggressore, che era inizialmente scappato, si era poi presentato il giorno dopo al Comando della municipale per autodenunciarsi, indicando anche il luogo in cui si era liberato del coltello.