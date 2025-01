La Lazio licenzia lo storico falconiere Bernabé: ha pubblicato foto intime dopo un intervento al pene

La Lazio ha licenziato in tronco dello storico falconiere Juan Bernabé, cioè colui che prima di ogni partita casalinga della squadra biancoceleste fa scendere sul terreno dell'Olimpico l'aquila Olimpia, simbolo della società capitolina. A far scatenare l'ira del patron Claudio Lotito è stato un video pubblicato dallo stesso 56enne, in seguito all'operazione per l'impianto di una protesi peniena cui si è sottoposto recentemente nella Clinica Nuova Villa Claudia di Roma. Video in cui lo spagnolo mostra il pene dopo l'intervento.

L'intervento per la protesi al pene, con video "esplicito" annesso, ha così trasformato Juan Bernabé in un personaggio del momento. "La S.S. Lazio S.p.a., allibita nel vedere le immagini fotografiche e in video del sig. Juan Bernabè e nel leggere le dichiarazioni che le hanno accompagnate, comunica di avere interrotto, con effetto immediato, ogni rapporto con costui, attesa la gravità del suo comportamento", si legge nella nota.