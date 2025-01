Riorganizzazione del sistema scolastico: il decreto in Consiglio dei ministri

La riorganizzazione del sistema scolastico sarà discussa domani in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, un decreto legge che introduce misure urgenti nell’ambito della Riforma 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), fa parte della Missione 4 - Componente 1 ed è all’ordine del giorno della riunione convocata alle ore 13.

Altri temi in agenda

Oltre alla riforma scolastica, sul tavolo ci sarà anche l’esame preliminare del disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese. È inoltre previsto l’esame definitivo per il decreto del presidente della Repubblica che regola l’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente.