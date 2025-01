Slittano le nozze Ita-Lufthansa, ancora qualche giorno per il closing

Formalizzazione del pagamento da parte di Lufthansa

Servirà presumibilmente ancora qualche giorno per la formalizzazione del pagamento da parte di Lufthansa dei 325 milioni di euro necessari per l’acquisto del 41% di Ita Airways. Le parti sarebbero ancora al lavoro sugli ultimi dettagli. Lo si apprende da fonti qualificate.

La scorsa settimana l’agenzia tedesca Dpa aveva parlato del 13 gennaio come probabile data per la transazione, senza che però le due compagnie confermassero o smentissero ufficialmente. L’operazione potrebbe slittare dunque di qualche giorno, alcune voci parlano di mercoledì 15 gennaio come nuova data.

Nuovo assetto proprietario di Ita Airways

Il primo passo del nuovo assetto proprietario sarà poi l’assemblea degli azionisti, con la nomina di un Cda che passerà da 3 a 5 componenti, con Joerg Eberhart che sarebbe in pole per assumere il ruolo di amministratore delegato.