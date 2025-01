Fiamme in un garage: bimbo 20 giorni e due carabinieri finiscono in ospedale

Un bimbo di 20 giorni e due carabinieri sono stati trasportati in ospedale a causa del fumo inalato per l’incendio che si è sviluppato, alle 18.30 di oggi, nel garage di una palazzina di 8 appartamenti (di cui 3 vuoti e due adibiti a studi) in via Torretta 23, ad Artena. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Artena e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Colleferro. Il rogo sarebbe partito da un’autovettura. Tre famiglie sono state evacuate. I militari della pattuglia della stazione di Artena hanno salvato anche una persona anziana ipovedente e hanno aiutato una persona con difficoltà di deambulazione.