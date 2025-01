"Bastardo italiano", 18enne picchiato a sangue da sudtirolesi a Bressanone. E i passanti si facevano i selfie

Nessuno è intervenuto per fermare gli aggressori, e qualcuno si è addirittura scattato un selfie mentre i colpevoli urlavano "sporco italiano" al 18enne sanguinante sul pavimento. L’episodio è avvenuto sabato scorso all’esterno del Forum di Bressanone, durante il «Maturaball», la tradizionale festa dei maturandi per finanziare la gita scolastica di fine anno.

Il video dell’aggressione è finito sui social network, scatenando indignazione e polemiche. Il deputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Urzì, ha annunciato l’intenzione di sottoporre il caso «all’attenzione del ministro dell’Interno, Piantedosi».

Il racconto del padre

Le immagini dell’aggressione sono arrivate anche al padre del ragazzo. «Lo tenevano a terra e gli altri gli tiravano i cazzotti e i calci in faccia come una palla da calcio - ha raccontato alla TgR locale -. Nessuno di quelli che era lì affianco è intervenuto per aiutarlo, erano fermi a farsi i selfie. Chi ha sbagliato ora deve pagare».