"So dove abiti, vengo a violentarti", Francesca Bergesio (Miss Italia 2023) denuncia un persecutore

«So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre», si leggeva in uno dei messaggi inviati dall’autore delle minacce, con un profilo falso . Il padre della ragazza , il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio , era stato anch’egli preso di mira nelle intimidazioni.

Francesca Bergesio, che non si è presentata in tribunale, si è costituita parte civile e ha dichiarato che devolverà l’eventuale risarcimento a un’associazione impegnata nell’assistenza alle vittime di violenza di genere. «Su questo mi sono battuta durante il percorso di Miss Italia, studiando il monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancor più l’importanza dell’argomento», ha commentato l’ex Miss Italia, oggi attiva come attrice e modella.