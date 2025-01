Fiamme all'interno di una palazzina a Livorno, quattro feriti: uno è grave

Quattro persone sono finite all’ospedale e una è in gravi condizioni in seguito a un incendio scoppiato questa mattina in un palazzo in via don David Albertario, nel quartiere di Corea a Livorno. Le fiamme, divampate per cause ancora in corso di accertamento, sono partite da uno degli appartamenti situati al primo piano del condominio. Sono immediatamente scattati i soccorsi e, visto il numero di persone potenzialmente coinvolte, è stata attivata la procedura per le maxiemergenze con l’arrivo sul posto di tre ambulanze del 118, due squadre dei vigili del fuoco e personale della protezione civile.

Quattro i feriti: il più grave, un uomo di 64 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno ed è poi stato ricoverato in rianimazione, mentre altri tre sono stati portati in ospedale perchè intossicati in maniera lieve. Altre quindici persone sono state prese in carico dalla Protezione civile visto che il palazzo è stato evacuato, mentre un centro di prima accoglienza è stato allestito non lontano dal luogo dell’incendio.