Neonati morti, anche Chiara Petrolini con il fidanzato ha riconosciuto e registrato i nomi dei due piccoli

Anche Chiara Petrolini, oltre al suo ex fidanzato, ha riconosciuto e registrato i due neonati che la 21enne è accusata di aver ucciso e seppellito nel giardino di casa sua, dopo averli partoriti in segreto. La 21enne ha partecipato al procedimento davanti al tribunale civile, attivato dalla procura per l’iscrizione anagrafica dei due neonati.

A quanto apprende l’AGI, i nomi dati ai due bambini sono stati decisi dai genitori di comune accordo. Chiara Petrolini e l’ex fidanzato Samuel hanno scelto di chiamare i due fratellini: Angelo Federico e Domenico Matteo.