Patrizia Crisolini Malatesta morta a Cuba, l'amore per i viaggi e le foto

Patrizia Crisolini Malatesta, da sempre appassionata di viaggi e parte attiva della grande famiglia di Avventure nel Mondo da più di 20 anni, era fermamente convinta che «ognuno di noi sia quel che fa e quindi per dire 'chi sono' in realtà bisogna raccontare cosa si fa». E lei, vittima di un incidente mortale che ha coinvolto un gruppo di turisti italiani a Cuba di cui era la coordinatrice, più di tutto amava viaggiare e fotografare.

Lo spiegava bene sul suo coloratissimo e variegato blog Sì, viaggiare (https://patriziacrisolinimalatesta.blogspot.com/) in cui ammetteva: «Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare».

Romana, 67 anni, abitava nello storico quartiere di Testaccio ed il suo sorriso appare sempre aperto e sincero, sia per uno scatto con una scimmietta in testa sia con i ragazzini incontrati nelle sue avventure, da New York al Vietnam, dall’Africa al Marocco fino a Cuba, dove stava coordinando l'ultimo viaggio che doveva terminare il 3 febbraio. Non era il primo, ne aveva fatti tanti con l’agenzia di viaggio con cui collaborava da anni.