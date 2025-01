Precipita nel vano ascensore di una clinica a Roma, grave fattorino di 28 anni

Quando le porte dell’ascensore si sono aperte è entrato senza esitare, ma la cabina non c'era ed è precipitato nel vuoto per alcuni metri. Tragedia sfiorata stamattina in una clinica nel quartiere Parioli a Roma. Alessio, un fattorino di 28 anni, si trovava al piano terra della struttura per effettuare una consegna. Ha schiacciato il pulsante per prenotare l’ascensore e, quando le porte si sono aperte, è entrato all’interno. Così ha fatto un volo di due piani, finendo al -2. Subito sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia, 118 e carabinieri. I pompieri lo hanno raggiunto e lo hanno riportato, cosciente, in superficie.

Condizioni del ragazzo e primi soccorsi

Il ragazzo è stato soccorso dal personale medico del 118 e trasportato in ambulanza in codice rosso al policlinico Umberto I con una frattura esposta alle gambe. La polizia ha avviato accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quello che è accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Resta da chiarire cosa abbia determinato l’incidente e come mai l’elevatore non abbia funzionato correttamente. Gli agenti hanno raccolto testimonianze e l’area dell’ascensore è stata posta sotto sequestro.