Uccise la convivente Michele Faier, confessa al processo davanti alle figlie

La notte del delitto, secondo il racconto fatto in aula, Whitbread avrebbe preso un coltello dalla cucina per consegnarlo, in camera da letto, alla compagna chiedendole di ucciderlo; poi però è stato lui a usarlo per nove volte ponendo fine alla vita della donna.

Il cadavere era stato scoperto solo il primo novembre quando l’imputato era già fuggito in auto in Inghilterra dove venne poi arrestato in casa della figlia Chloe, a Shepshed, nel Devon; quindi fu estradato in Italia nello scorso mese di marzo.

In udienza è intervenuto anche il consulente di parte, lo psichiatra forense Raffaele De Leonardis, secondo il quale l'imputato è affetto da disturbo ciclotimico, cioè da sbalzi d’umore accentuati dalla depressione e dall’eccessivo consumo di alcolici. Lo stesso psichiatra aveva stabilito che l’uomo aveva un vizio parziale di mente al momento del fatto, con capacità di intendere e di volere grandemente scemata; secondo il perito l'uomo - che aveva tentato il suicidio nel marzo del 2023 - non è pericoloso socialmente e può stare a processo.