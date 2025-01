Cavo sospetto sulla linea ferroviaria di Montagnana, indagini della Digos: ipotesi di attentato

Un cavo di sicurezza per biciclette, rivestito in gomma, è stato rinvenuto sospeso sulla fune elettrica della linea aerea del secondo binario della stazione ferroviaria di Montagnana. Il ritrovamento, avvenuto poco dopo le 7 di giovedì 16 gennaio, è stato segnalato da un tecnico manutentore di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), che ha immediatamente provveduto a rimuovere l’oggetto, scongiurando danni ai convogli in transito e potenziali ritardi.

L’episodio ha subito fatto scattare l’allerta: la Digos della questura di Padova, in collaborazione con il Compartimento Polfer di Verona, sta indagando per stabilire l’origine e l’intento dietro l’azione. Secondo l’esposto presentato da RFI, il cavo, qualora non fosse stato prontamente rimosso, avrebbe potuto danneggiare il pantografo dei treni e compromettere l’alimentazione della linea elettrica, con gravi ripercussioni sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.

Quella di Montagnana è una piccola stazione ferroviaria, situata su una linea secondaria che collega con treni regionali la località termale di Monselice (Padova) lungo la Bassa padovana e veronese, fino a Mantova. E' dotata complessivamente di due binari a servizio dei treni viaggiatori e non risulta avere - come riporta il sito di Rfi - servizio di assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta.