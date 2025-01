Neonato morto a Bari, l'addio al "piccolo Angelo". Una culla pensata per la vita diventata "trappola mortale"

Da vivo nessuno gli aveva dato un nome. Da morto è stato chiamato Angelo, perché – ha detto l'arcivescovo di Bari Giuseppe Satriano, che lo ha suggerito – "è stato un angelo che ci ha lanciato un messaggio molto forte, nel suo dolore e nella sua fatica". A decidere poi per quel nome è stato il sindaco di Bari, Vito Leccese, che questa mattina ha partecipato al funerale celebrato dal vescovo del bimbo trovato morto lo scorso 2 gennaio nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista. Una cerimonia commovente ma riservata Una cerimonia ristretta, inizialmente prevista per le 10 ma anticipata a sorpresa alle 9. In molti sono arrivati a funerale concluso, delusi per non aver potuto condividere un momento di preghiera e commozione con il vescovo. In chiesa, oltre al vescovo e ai suoi assistenti, erano presenti soltanto il sindaco e pochi fedeli. Al termine della cerimonia, la minuscola bara bianca è stata portata in un campo del cimitero di Bari dedicato ai più piccoli: una benedizione, un eterno riposo e infine la sepoltura. Dove ora riposa Angelo ci sono già fiori, peluche e piccoli palloncini.

I funerali sono stati pagati dal Comune di Bari. Il sindaco ha lasciato sul terreno una corona di rose bianche e rosse. L'omelia dell'arcivescovo e il suo messaggio di speranza "Perdonaci, avremmo voluto consolare il tuo pianto ma non c'eravamo", ha detto nell’omelia l’arcivescovo Satriano, aggiungendo: "Mi piace immaginare che in questo momento a cullarlo ci sia Gesù". Successivamente, l’arcivescovo ha parlato con i cronisti definendo la culla una "trappola mortale": "Era pensata per la vita". Ha poi proposto una riflessione a livello nazionale: "Si dovrebbe prendere un impegno per una maggiore attenzione affinché questi servizi, che sono un’opportunità di vita, possano diventare oggettivamente sicuri". Le parole del sindaco: un impegno per il futuro Il sindaco Vito Leccese ha dichiarato: "Ciò che è accaduto rappresenta una tragedia che ha ferito profondamente la nostra comunità. Oggi, con grande dolore, ci riuniamo idealmente per rendere l'estremo saluto a questo bambino, nella speranza che vicende come questa non accadano mai più. Auspico che questo dramma susciti in noi maggiore attenzione e cura verso la vita quando è più indifesa, offrendo sostegno concreto a chi vive ai margini".