"Sua figlia rischia l'arresto", la truffa a una 89enne che consegna 10mila euro e oro

La solita telefonata finta con la quale si informa la vittima che sua figlia rischiava l’arresto per il mancato pagamento di alcune bollette è costata a una 89enne di Treia (Macerata) la perdita di 10mila euro in contanti, più due anelli in oro del valore complessivo di circa 500 euro.

I fatti

I fatti sono accaduti nell’ottobre del 2024, quando la donna ha denunciato ai carabinieri della stazione cittadina la truffa subita. Ha raccontato che un uomo l’ha contattata telefonicamente e che le ha raccontato della situazione della figlia e, con toni urgenti ed ultimativi, l’ha invitata a pagare per evitare ulteriori guai alla figlia.

Nel frattempo, mentre la signora era ancora al telefono, è giunta presso la sua abitazione una donna che si è presentata come incaricata del ritiro del denaro e dei preziosi. Ingannata dalla truffa, la vittima ha consegnato 10.000 euro in contanti e due anelli in oro del valore di circa 500 euro.