L'America si sveglia senza Tiktok. Trump: "Va salvato"

«Salvare TikTok». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. Il presidente eletto sta valutando una proroga di 90 giorni per l’entrata in vigore del divieto dell’app, e potrebbe annunciarla lunedì, il giorno del suo insediamento.

Intanto l’America si è svegliata senza TikTok. Milioni di utenti statunitensi che hanno tentato di accedere alla piattaforma si sono trovati davanti a un messaggio che li informa che è entrato in vigore un divieto nazionale e che su spera nell’intervento del presidente entrante Donald Trump. «Purtroppo per ora non puoi usare TikTok» recita il messaggio «siamo fortunati che il presidente Trump abbia indicato che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica».

Il blackout è seguito alla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di confermare una legge che vieta la popolare piattaforma di condivisione video in nome della sicurezza nazionale, a meno che i suoi proprietari cinesi non raggiungano un accordo per venderla ad acquirenti non cinesi entro oggi.