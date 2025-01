Trump: «Lunedì il decreto contro il divieto di TikTok. Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero il 50%»

La legge approvata dal Congresso nel 2024 è entrata in vigore oggi, rendendo la piattaforma di video brevi inaccessibile agli oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti. La legge consente al capo di Stato di rinviare l’attuazione per 90 giorni in attesa di trovare un acquirente, un’alternativa offerta alla società madre di TikTok, la cinese ByteDance, al posto del divieto. Finora ByteDance si è rifiutata di vendere la piattaforma, lanciata appena dieci anni fa e diventata un must per la stragrande maggioranza dei giovani utenti di Internet.

Donald Trump ha addirittura incoraggiato gli internet provider e i negozi di app a ripristinare immediatamente l’accesso a TikTok, promettendo che il suo decreto li proteggerà retroattivamente da eventuali sanzioni. La legge prevede multe molto salate per questi fornitori di servizi tecnici, fino a 5.000 dollari per utente per gli app shop. «Chiedo alle società di non oscurare TikTok. Promulgherò un decreto esecutivo lunedì per estendere l’entrata in vigore del divieto in modo da raggiungere un accordo per proteggere la nostra sicurezza nazionale. Il decreto confermerà che le aziende» non andranno incontro a conseguenze per aver «aiutato a mantenere TikTok - mette in evidenza Trump -. Mi piacerebbe che gli Stati Uniti avessero una quota del 50%. Così facendo potremo salvare TikTok e metterla in buone mani. Senza il via libera americano non c'è TikTok. Con il nostro via libera vale centinaia di miliardi di dollari. La mia idea iniziale è quella di una joint venture fra gli attuali proprietari e i nuovi in cui gli Stati Uniti abbiano il 50%».