Droga, armi e violazioni del codice della strada: pioggia di denunce e sanzioni a Milazzo

Weekend di controlli dei carabinieri a Milazzo con posti di blocco, pattugliamenti notturni e verifiche approfondite. I militari hanno controllato 230 veicoli e 350 persone, contestando numerose violazioni al Codice della Strada, molte delle quali riconducibili a comportamenti pericolosi per la sicurezza di automobilisti e pedoni. Oltre 60 punti patente sono stati decurtati, un veicolo è stato sequestrato e due sono stati sottoposti a fermo amministrativo. Denunciate anche tre persone per reati legati alla circolazione stradale. Tra queste, una è stata sorpresa alla guida in stato di ebbrezza, mentre altre due si sono rifiutate di sottoporsi all’alcol test o sono state trovate sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Sei persone sono state, inoltre, denunciate per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Tra questi casi spicca quello di un individuo trovato in possesso di munizioni detenute illegalmente e un altro con chiavi alterate e grimaldelli. Inoltre, i Carabinieri hanno denunciato un soggetto per il grave reato di combustione illecita di rifiuti.