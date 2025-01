Spara contro la famiglia dell'ex ma colpisce un passante: 31enne arrestata a Catania per tentato omicidio

La misura, disposta dal gip su richiesta della procura, è stata eseguita dalla polizia nei confronti della donna, madre di un bimbo di tre anni , e già sottoposta alla misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali per un altro procedimento penale.

L'uomo, un incensurato in transito da via Zirilli, nel quartiere San Cristoforo a bordo del suo scooter, non era il diretto destinatario del colpo esploso, ma una vittima casuale e che quel gesto era scaturito da attriti tra l’indagata e la famiglia del suo ex compagno. Rintracciata nella sua abitazione, è stata condotta negli uffici della Squadra mobile e, in considerazione del suo stato di madre con figlio di tre anni, sottoposta agli arresti domiciliari.