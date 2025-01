La famiglia Berlusconi non vende più Villa Grande, sarà la sede del gruppo Fininvest a Roma

Marcia indietro sull'idea di cedere Villa Grande a Roma. La famiglia Berlusconi l’ha ritirata dal mercato e diventerà la sede di rappresentanza di Fininvest nella capitale. La conferma arriva, dopo l’anticipazione de 'Il Sole 24Ore' da fonti della holding che controlla anche Mfe. La decisione, come accaduto in passato per l’ingente eredità lasciata dal fondatore del gruppo Silvio Berlusconi, riflette la compattezza di tutti e cinque i figli e conferma l’intenzione di mantenere il profondo legame della famiglia con la dimora e di consolidare la presenza di Fininvest a Roma.