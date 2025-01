Maltrattamenti e violenze in una casa di riposo a Viterbo: 3 arresti

Maltrattamenti e un episodio di violenza sessuale all’interno di una casa di riposo per anziani a Latera, in provincia di Viterbo. Per questo i carabinieri della compagnia di Montefiascone e i colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Viterbo hanno eseguito sei ordinanze di applicazione di misure cautelari - tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e tre ordinanze di sospensione dall’esercizio delle funzioni -, emesse dal gip di Viterbo Savina Poli, nei confronti di altrettanti operatori socio-sanitari accusati di maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della struttura e, in un caso, di violenza sessuale ai danni di un’anziana.

L’indagine, iniziata nella primavera del 2024, è partita dalle confidenze di alcuni ex operatori della struttura i quali, si sono rivolti alla stazione carabinieri di Capodimonte raccontando una serie di abusi perpetrati ai danni degli anziani a opera di loro colleghi. Sotto il coordinamento del procuratore di Viterbo, Paolo Auriemma, e con la direzione del pm, Flavio Serracchiani, sono state installate telecamere all’interno della struttura e disposte intercettazioni ambientali. Dagli accertamenti, spiega una nota delle forze dell’ordine, è emerso «un quadro allarmante, preoccupante, pericoloso, contrassegnato da una gestione inumana dell’anziano, soggetto notoriamente vulnerabile, esposto ad attacchi gravemente lesivi del suo equilibrio psicofisico, già compromesso dall’età e dal naturale decadimento fisico e cognitivo». «Accanto a tali gravi comportamenti, sono emerse anche autentiche condotte di violenza sessuale, consistite in reiterati contegni abusanti ai danni di una anziana degente, tormentata da un operatore con assillanti approcci sessuali e con toccamenti delle parti intime, eseguiti anche a mezzo di un bastone e, in un’occasione, addirittura quando l’anziana era impossibilitata a difendersi perchè legata a letto mediante strumenti di contenzione», si legge ancora.