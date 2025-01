Presunti illeciti a Bibbiano: Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione a risarcire lo psicologo Claudio Foti

Per il Tribunale «la giornalista ha rappresentato le notizie in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne siano stati travisati i dati nel loro nucleo essenziale e la censura si sia risolta in un gratuito attacco morale alla persona dell’attore e alla sua professionalità. Tale fatto non è dimostrato e la sua verosimiglianza non è altrimenti evincibile neppure dalla lettura e analisi delle fonti indicate dai convenuti con riferimento ai vari casi di cronaca menzionati nell’articolo, non potendosi tacere il fatto che per le prestazioni rese in quei procedimenti come consulente o perito, l’odierno attore non è mai stato sottoposto ad accertamenti o perseguito in ambito penale o disciplinari». «Lucarelli aveva accusato Foti di essere stato la causa di accuse per abuso rivelatesi infondate - commenta l’avvocato Luca Bauccio, che assiste lo psicologo-. Pare ormai evidente che Foti sia stato bersaglio di accuse false, senzazionalistiche ma prive di verità. Il Tribunale ha riconosciuto come l’attività di Lucarelli sia stata priva di verifiche, accertamenti, riscontri col risultato di avere diffuso notizie false originate dalla notizia vera della sentenza di condanna in primo grado, poi cancellata in appello e Cassazione».