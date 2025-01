Scuola, al via le iscrizioni on line ma c'è oltre 1 ora di attesa sulla piattaforma

«In questo momento ci sono molti utenti connessi. Per garantire il miglior servizio, ti chiediamo la cortesia di attendere qualche istante. Quando sarà il tuo turno, sarai automaticamente indirizzato al sito». Tempo stimato di attesa, più di 1 ora. E’ quanto si legge sulla piattaforma Unica (raggiungibile all’indirizzo https://unica.istruzione.gov.it) dove da questa mattina sono state aperte le iscrizioni online per l’anno scolastico 2025/2026.

Per presentare l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla primaria e secondaria di primo e secondo grado, ci sarà tempo comunque fino alle ore 20 del 10 febbraio.

Il direttore generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, ingegner Davide D’Amico, ha chiarito che la piattaforma non è mai andata in tilt. "All’apertura abbiamo avuto, sul sito di Unica, un flusso di oltre 100.000 accessi contemporanei che stanno tuttora crescendo. Si tratta di numeri elevatissimi anche rispetto agli scorsi anni. Grazie al sistema di code attivato, il servizio non è assolutamente andato in tilt. Infatti, dalle ore 8.00 di oggi, circa 75.000 genitori hanno effettuato l’inserimento delle domande di iscrizione, e circa 45.000 le hanno già inoltrate con successo. Questi dati testimoniano l’elevata partecipazione e l'efficienza del sistema per una parte considerevole degli utenti. Siamo consapevoli dell’elevato numero di accessi simultanei nelle prime ore di apertura e stiamo lavorando per migliorare i tempi di attesa. Si ricorda che le iscrizioni resteranno aperte fino al 10 febbraio, garantendo un ampio margine di tempo per completare le operazioni. L’ordine di arrivo delle domande di iscrizioni peraltro non dà diritto ad alcuna priorità per l’accoglimento delle stesse», ha concluso.