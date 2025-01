Lo Stato deve un miliardo a Tim, il Tribunale non dà la sospensiva

La Corte di Appello di Roma, a cui si era rivolta la Presidenza del Consiglio chiedendo la sospensiva della restituzione a Tim di un canone di circa 1 miliardo pagato dalla società nel 1998, ha rigettato il ricorso. Lo si apprende leggendo il dispositivo, emesso il 20 gennaio.

Accelera Tim in Piazza Affari dopo che la Corte di Appello di Roma ha rigettato la sospensiva sulla restituzione a Tim di un canone da parte dello Stato per circa un miliardo: il titolo del gruppo Tlc è salito fino al 2% a

0,267 euro, per poi frenare leggermente.