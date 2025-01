Maria Rosaria Boccia incinta? Nuove polemiche dopo le foto pubblicate dal settimanale "Oggi"

«In questi mesi ho a lungo riflettuto su quanta faziosità di certa stampa unitamente ad un determinato modo di fare informazione possano ferire e fare male. Tante volte mi sono congratulata con me stessa per quanto sia stata forte e coraggiosa nel sopportare un carico di cattiverie che se non avessi avuto le spalle forti avrebbe provocato danni irreparabili».

In risposta, Maria Rosaria Boccia ha pubblicato un lungo post sui social, in cui esprime il proprio sdegno verso l’invadenza mediatica e le speculazioni sulla sua vita personale. Nel suo sfogo, scrive:

Il settimanale Oggi pubblica in esclusiva alcune fotografie di Maria Rosaria Boccia , l'imprenditrice di Pompei al centro dello scandalo che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano . Nelle immagini, la Boccia passeggia con un’amica nella sua città. Il settimanale commenta: «E le sue forme sembrano quelle di una donna in avanzato stato di gravidanza».

Boccia lamenta di essere stata usata come capro espiatorio per insabbiare responsabilità altrui e critica il trattamento riservato alla sua dignità personale e professionale. Nel post, evidenzia anche il suo diritto alla privacy, aggiungendo che, pur essendo a conoscenza di informazioni compromettenti per politici e giornalisti, ha scelto di non divulgarle per mantenere la propria integrità.

Un messaggio di determinazione e resistenza

Boccia conclude con una promessa: «Se tale etica professionale continuerà a mancare, non potrò esimermi e provvederò con le poche forze che mi rimangono a sbugiardare, fatti alla mano, tutti coloro che hanno provato a distruggermi. Lo farò per me, per la mia storia, per la mia dignità e per tutte quelle donne che la prepotenza altrui ha provato a sminuire e a mettere all’angolo».

Il post è accompagnato dal brano di Eros Ramazzotti, L’Aurora, dedicato alla nascita della figlia, a sottolineare un messaggio di speranza e resilienza.