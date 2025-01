Napoli, omicidio della madre di un tiktoker: i parenti urlano in aula "Sei un'assassina, niente scuse". Il pm chiede la condanna all'ergastolo

«Non puoi chiedere scusa, assassina». Ha provocato la dura reazione dei parenti le scuse avanzate da Stefania Russolillo, la donna accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne mamma del tiktoker Donato De Caprio (oggi presente, insieme con altri familiari), il cosiddetto «re dei panini» notissimo a Napoli e non solo, grazie anche ai suoi tre milioni di follower. Il clima si è acceso quando la Russolillo, nell’aula 114 del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, ha preso la parola davanti ai giudici della Corte di Assise, subito dopo la da parte del suo avvocato di una richiesta di acquisizioni di atti ammessi dal giudice dopo avere ascoltato le parti in causa. La reazione dei parenti è stata subito sedata dal giudice. Subito dopo la Russolillo ha proseguito: «voglio chiedere scusa... - ha detto ancora - sono mortificata, non ho parole per i gesti che ho fatto, non riescono a dare un senso a quello che ho fatto», azioni nelle quali non dice di non rispecchiarsi «...non dormo la notte... non me ne sono resa conto... sono arrivata all’estremo, è difficile, scrivo tutti i giorni a psicologi e psichiatri».

Lucida, razionale, protagonista non di un raptus omicidiario ma di un delitto predatorio voluto e immaginato: ha chiesto l’ergastolo il sostituto procuratore di Napoli Maurizio De Marco per Stefania Russolillo. Nel corso della sua requisitoria il magistrato ha ricordato tutte le fasi dell’omicidio, dall’inizio alla fine, e descritto il dramma avvenuto nell’abitazione della vittima, nel quartiere Pianura di Napoli il 18 aprile 2023. Dall’appartamento, trovato in disordine, come se qualcuno avesse rovistato gli ambienti, non sono stati trovati la fede che la vittima aveva al dito e circa 150 euro. «La Russolillo - ha detto il pm - aveva bisogno dei denaro e andava alla ricerca di possibilità di guadagno: la notorietà acquista dal figlio, il suo successo commerciale, poteva far pensare che la signora avesse denaro riferibile al figlio», quindi, per De Marco, l’omicidio della signora Gigante altro non è che «un evento programmato ai danni di una vittima facile» che però «si è difesa strenuamente, nel tentativo disperato di sottrarsi al cappio che aveva al collo».