Omicidio di Rosa Gigante: chiesto l’ergastolo per Stefania Russolillo

Per la procura di Napoli, quello di Rosa Gigante, la mamma del «re dei salumieri» Donato De Caprio, noto tiktoker con tre milioni di followers, fu un omicidio premeditato. Quando la donna arrestata per il delitto, Stefania Russolillo, ha preso oggi la parola in Corte d’Assise per chiedere scusa ai parenti, questi hanno reagito con rabbia: «Non puoi chiedere scusa, assassina», hanno urlato, facendo salire caos e tensione. La reazione è stata però subito sedata dal giudice e l’imputata, per la quale il pm ha chiesto l’ergastolo, ha ripreso: «Voglio chiedere scusa, sono mortificata, non ho parole per i miei gesti, non riesco a dare un senso a quello che ho fatto». Ancora: «Non dormo la notte... non me ne sono resa conto, sono arrivata all’estremo, scrivo tutti i giorni a psichiatri e psicologi».