Il fratello di Elon Musk a Palazzo Chigi: ha incontrato il ministro alla Cultura Alessandro Giuli

Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, è stato a Palazzo Chigi. Con in testa un cappello da cowboy, che indossa di consueto, Kimbal Musk ha fatto il suo ingresso nella sede del governo assieme ad Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk. «Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto», ha spiegato Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che era nel gruppo di persone con cui l’imprenditore americano è giunto in Piazza Colonna.

«Solo cose belle». Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha risposto ai giornalisti che gli domandavano di cosa avesse parlato con Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, a Palazzo Chigi. Lasciando la sede del governo dopo circa tre quarti d’ora da quando era entrato, Giuli non si è sbottonato. «È troppo presto per anticipare, però si parla di cose belle. Che riguardano l’Italia? Anche - ha risposto -, di più non posso dire sennò si va troppo avanti. In quali settori? Se ci sono io in genere si parla di cultura, tutti i rami della cultura».