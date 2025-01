Salvato un cucciolo di delfino impigliato in una rete da pesca: il video della Guardia Costiera di Trapani

Grazie all’intervento tempestivo della motovedetta CP719 di Castellamare del Golfo, coordinata dalla Guardia Costiera di Trapani, un cucciolo di delfino è stato tratto in salvo nelle acque di Cala dell’Impiso. Il piccolo mammifero si era accidentalmente impigliato in una rete da pesca, rischiando di non riuscire a liberarsi.

L’operazione, condotta con professionalità e delicatezza, ha permesso di rimuovere la rete che imprigionava il delfino. Dopo essere stato liberato, il cucciolo si è rapidamente riunito alla madre, offrendo uno spettacolo indimenticabile: salti spettacolari che hanno emozionato i presenti e il personale della Guardia Costiera.