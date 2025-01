Santanchè: "Nessuno mi ha chiesto il passo indietro. Non patteggerò mai, vado sino in fondo"

«Ho sempre detto che sulla questione della cassa integrazione ne capisco le implicazioni politiche e avrei sicuramente fatto, se fossi stata rinviata a giudizio, cosa che per adesso non c'è, un passo indietro». Daniela Santanchè traccia la linea sulle inchieste giudiziarie che la riguardano. Nessuna intenzione di dimettersi per il procedimento sul falso in bilancio sul caso Visibilia, altra questione invece è la vicenda sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps sulla gestione della cassa integrazione nel periodo Covid. Per ora, spiega, non ha mai pensato di arretrare, del resto «nessuno me lo ha chiesto» e anche i rapporti con la premier Meloni «vanno come sempre».

La posizione della premier

La premier, chiamata in causa da giorni dall’opposizione, non è mai intervenuta in merito. E al momento non sembra intenzionata a farlo, anche per non fare da sponda al pressing partito dalle forze che non sostengono l’esecutivo e rilanciato dai media. Non c'è comunque una difesa nei confronti della ministra, la considerazione tra i 'big' di Fdi è che la responsabile del Turismo dovrebbe valutare bene se ci sono le condizioni per andare avanti e se, invece, 'resistendo' non metta in difficoltà il governo. Ma il presidente del Consiglio, sottolinea un altro esponente di Fratelli d’Italia, ha delegato i suoi a seguire l’evolversi della situazione. Per questo il responsabile organizzativo del partito di via della Scrofa Giovanni Donzelli ieri ha sottolineato come Santanchè stia «facendo le sue riflessioni».