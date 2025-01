Sara Piffer, investita e uccisa in bici la 19enne promessa del ciclismo

È Sara Piffer, 19enne promessa del ciclismo trentino - ne avrebbe compiuti 20 il prossimo 7 ottobre - la vittima dell’investimento mortale di questa mattina a Mezzocorona. La ragazza di Palù di Giovo, dove abitava con la famiglia, correva per la Mendelspeck.

Da sempre in bicicletta aveva iniziato a gareggiare per il Velo Sport Mezzocorona con buoni profitti. L’anno scorso, con il Team Mendelspeck Ge-Man era riuscita a vincere a Corridonia, nelle Marche, e nella crono trentina di Verla/Maso Roncador aveva sfiorato il bersaglio classificandosi in seconda posizione.

«Ottima stradista e brava anche in pista, Sara è stata vice campionessa d’Italia della Madison nel 2021», si legge sul sito tuttobiciweb.