Treni, rischio disagi nel weekend per chi deve viaggiare: sciopero di 24 ore dalle 21 di sabato

Weekend a rischio per chi si deve spostare in treno per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs dalle ore 21 di sabato 25, alle ore 21 di domenica 26 gennaio , proclamato da Cub Trasporti, Usb e Sgb.

Circolazione ferroviaria rallentata questa mattina lungo la linea convenzionale Firenze-Roma tra Compiobbi e Pontassieve (Firenze) a causa di un furto di rame.

Sulla questione è intervenuto anche il ministro dei Trasporti Salvini. "Danneggiamenti sulla linea Firenze-Roma, nella notte, e problemi anche in Lombardia per la presenza di grosse bobine sui binari in provincia di Pavia. Ennesimi episodi che rendono difficile la circolazione dei treni". Così il vicepremier in un post su X. "La notizia rassicurante - aggiunge - è che, dopo l'esposto di Fs per possibili sabotaggi, la puntualità è incrementata a partire dall'alta velocità. Non abbassiamo la guardia".