Barca si capovolge in mare, due morti al largo dell’Isola Rossa in Sardegna

Due persone sono morte in mare questa mattina al largo dell’Isola Rossa, nel nord-ovest della Sardegna, quando la loro imbarcazione da diporto, lunga 12 metri, si è capovolta davanti alla spiaggia di Marinedda.

L’allarme alla centrale operativa del 118 è stato lanciato poco dopo le 12:30 da alcune persone che hanno assistito all’incidente da terra. Dei sub, pescatori sportivi, si sono immersi raggiungendo la barca per prestare soccorso, ma hanno solo potuto avvistare i corpi di due uomini, che non sono stati identificati e che devono essere ancora recuperati.

Nel frattempo, si è mobilitato l’apparato dei soccorsi, con l’elisoccorso, i vigili del fuoco (anche con un elicottero) e la capitaneria di porto di Porto Torres, che coordina le operazioni di recupero, anche per escludere che nell’incidente, di cui non sono chiare le cause, siano coinvolte altre persone.