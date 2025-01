Coccarde e aule vuote, la protesta delle toghe da Nord a Sud contro la riforma della giustizia

Una protesta silenziosa delle toghe per dire no alla separazione delle carriere e a una riforma costituzionale che, secondo loro, indebolirebbe l’ordine giudiziario: è quanto accaduto nei 26 distretti delle Corti d’Appello durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario. I magistrati, con coccarde tricolore, hanno abbandonato le aule quando hanno preso la parola i rappresentanti del governo, in linea con la decisione del Comitato direttivo dell’Anm.

A Napoli, l’aula di Castel Capuano si è svuotata mentre parlava il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, con i magistrati che tenevano in mano un pieghevole della Costituzione. A Roma, lo stesso è avvenuto durante l’intervento del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

«Il dissenso è il sale della democrazia e ringrazio i magistrati per aver espresso il loro dissenso in maniera composta», ha commentato il Guardasigilli, aggiungendo che pensare a lui, ex magistrato con oltre trent’anni di servizio, come qualcuno che voglia umiliare la magistratura è «ingiusto». Mantovano, dal canto suo, ha osservato: «Perché rifiutare anche solo di parlarne? Perché uscire dai canoni della dialettica?»