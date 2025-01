Travolge e uccide l'82enne Bruna Vaccari e denuncia il falso, arrestato pirata della strada

Bruna Vaccari è stata uccisa a 82 anni poco lontano da casa, a Concordia (Modena), mentre attraversava la strada per andare da un vicino. Era il tardo pomeriggio del 16 gennaio e il suo corpo è stato trovato dalla persona che stava andando a visitare e non l’ha vista arrivare. L'ha travolta un furgone che non si è fermato e, nel giro di pochi giorni, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato il presunto pirata della strada.

L’indagato, finito in carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga, è un 41enne in affidamento in prova ai servizi sociali in seguito a una condanna per spendita di monete false e ricettazione. Oltre a non fermarsi per prestare soccorso, il giorno dopo avrebbe anche falsamente denunciato alla società per cui lavora un incidente stradale, dicendo di essere andato contro un muretto a causa del ghiaccio.