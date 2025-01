Chi è Veronica Berti, la moglie di Bocelli che ha portato il fratello di Musk dal ministro Giuli

La visita a sorpresa di Kimbal Musk, il fratello minore di Elon, a Palazzo Chigi ha destato non poche polemiche scatenando anche l'ira delle opposizioni.

«Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto», ha spiegato - senza entrare però nei dettagli - Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che era nel gruppo di persone con cui l'imprenditore americano è giunto in Piazza Colonna.

Chi è Veronica Berti

Veronica Berti è nata nel 1984 in Italia. È conosciuta principalmente per essere la moglie del celebre tenore Andrea Bocelli, con il quale si è sposata il 21 marzo 2014. La coppia ha una figlia, Virginia Bocelli. Oltre al ruolo di moglie, Veronica è la manager di Bocelli da oltre 18 anni, gestendo la sua carriera e occupandosi di decisioni strategiche. Ricopre anche la carica di vicepresidente della Andrea Bocelli Foundation, un'organizzazione dedicata a sostenere persone e comunità in situazioni di povertà, analfabetismo e disagio sociale.