Accuse e polemiche nel giorno che ricorda la Shoah

Il ricordo della Shoah tra polemiche. Dopo gli insulti a Liliana Segre , dopo la scelta della comunità ebraica di Milano di disertare l’incontro con l’Anpi il clima non si è riasserenato prima delle delle tante iniziative per ricordare le vittime dell’Olocausto. Il Rabbino Capo di Milano Alfonso Arbib riapre il capitolo con il Vaticano proprio per le posizioni prese dal Papa sulla guerra in Medio Oriente. «Alcuni interventi del Pontefice sono stati sbagliati e credo sia necessario avere un atteggiamento più equilibrato nei confronti della questione mediorientale. Siamo davanti a una tragedia che coinvolge tutti, bisogna lavorare per superare questa tragedia», le parole di Arbib, al termine del suo intervento presso la Sinagoga di Milano per il Giorno della Memoria. Nell’ultimo anno «ci sono stati vari problemi, un problema di empatia soprattutto da parte dei vertici della Chiesa verso Israele e anche verso gli ostaggi», l'affondo del Rabbino, che vede da parte della Chiesa una "sottovalutazione della crescita dell’antigiudaismo». Oggetto del contendere quell'interrogativo di Francesco, «indagare se a Gaza c'è un genocidio», già stigmatizzato dall’ambasciata israeliana presso la Santa Sede.

Ad inasprire il clima anche i continui insulti antisemiti riferiti alla senatrice, superstite di Auschwitz, Liliana Segre. Così dopo gli ultimi attacchi social, la Comunità ebraica di Milano ha chiesto di «condannare queste persone ma per farlo bisogna cambiare la legge». Per il presidente Walker Meghnagi non basta infatti il risarcimento: «Le condanne - ha affermato - devono essere molto più dure». Anche dall’estrema destra neofascista, che si sta riorganizzando sotto l’Apf, in Ue e a Roma, per bocca del leder di Forza Nuova, sono arrivati attacchi. «Il Giorno della Memoria? Ci sono cose molto più gravi di quelle avvenute 80-82 anni fa», ha scandito il leader di Forza Nuova Roberto Fiore all’evento di Apf (Alliance for Peace and Freedom). Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute dall’abisso della Shoah, oggi porterà ancora la sua testimonianza in alcuni degli appuntamenti previsti per la Giornata della Memoria. Sarà con la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni alla deposizione di una corona davanti alla lapide dei deportati della Sinagoga Maggiore di Roma mentre domani sarà al Quirinale per la cerimonia con il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Oggi inoltre la senatrice a vita è prevista alla Consulta per un omaggio al giudice costituzionale Volterra perseguitato ed esiliato a causa delle leggi razziali del 1938. Le iniziative del governo per il giorno che ricorda una delle pagine più buie della storia saranno presentate domani alla presenza di Di Segni e del ministro Abodi.