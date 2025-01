Arrivano aumenti per gli statali, i sindacati spaccati. Cisl: bene la firma definitiva. Cgil e Uil: non si recupera l'inflazione

Con la firma definitiva all’Aran entra in vigore il contratto delle Funzioni centrali, che interessa ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. A partire da febbraio, i lavoratori vedranno in busta paga gli aumenti salariali previsti. Tuttavia, il contratto, siglato a novembre e approvato di recente dalla Corte dei Conti, ha diviso i sindacati: da un lato Cisl, Confsal, Flp e Confintesa hanno firmato; dall’altro Cgil, Uil e Usb si sono opposte, contestando che gli aumenti non compensino l’inflazione.

Aumenti e contestazioni

L’aumento medio previsto per il triennio 2022-2024 è di 165 euro mensili, pari al 6% delle retribuzioni (5,78% per gli stipendi e 0,22% per la produttività). I sindacati contrari evidenziano che, nello stesso periodo, i prezzi sono cresciuti del 15,4%, causando una riduzione del potere d’acquisto. Cgil, Uil e Usb sottolineano che, dal 2021 ad oggi, i lavoratori hanno perso mensilmente 146,51 euro (funzionari), 120,65 euro (assistenti) e 114,62 euro (operatori).