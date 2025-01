Muore travolto da almeno cinque tram, a Milano si indaga sulla morte di un 26enne

Soltanto l’autopsia potrà chiarire cosa sia realmente accaduto al ragazzo ecuadoriano di 26 anni che, nella notte tra sabato e domenica scorsi, è stato investito da almeno cinque tram in via dei Missaglia, alla periferia di Milano. A disporla è stata la Procura di Milano, che nelle prossime ore aprirà un fascicolo d’indagine per proseguire con tutti gli accertamenti del caso e chiarire per quale motivo il ragazzo si trovasse sui binari.

In base a una prima ricostruzione della polizia locale, il giovane era già riverso a terra sulle rotaie della linea 15 quando, intorno alle 5.45, un primo tram lo ha travolto. Nessuno degli autisti che hanno percorso quella tratta fino a poco prima delle 8 del mattino si sarebbe accorto della presenza del corpo, non visibile per via del buio e della pioggia. Sarebbero anche più di cinque i mezzi che lo hanno investito, fino a che, con la luce del giorno, i resti del giovane sono stati notati da uno dei conducenti. A quel punto è stato lanciato l’allarme.