Uno dei due morti sull’Etna è Nicola de Cardenas, presidente di Assolombarda Pavia

Due le vittime ieri sull’ Etna , in due distinti interventi di soccorso. Oltre a Nicola de Cardenas , 60 anni (presidente di Assolombarda Pavia), precipitato in una scarpata nella località Schiena dell’Asino , è deceduto anche un 17enne recuperato in fin di vita dopo un volo di decine di metri e morto in serata all’ospedale Cannizzaro di Catania per le gravi lesioni riportate.

I dettagli degli interventi

Nel primo intervento, i vigili del fuoco hanno individuato e raggiunto una persona, successivamente trasportata in ospedale dal personale sanitario. Nel secondo, due escursionisti sono stati soccorsi grazie all’utilizzo del verricello. Entrambi sono stati affidati al personale sanitario, ma uno dei due, Nicola de Cardenas, era già deceduto. Purtroppo, in serata è arrivata anche la notizia della morte del giovane, ricoverato in condizioni disperate.

Sul posto erano presenti anche volontari del Soccorso Alpino, militari della Guardia di Finanza, personale della Forestale e sanitari del Servizio 118.

Il cordoglio di Assolombarda

Il presidente di Assolombarda Alessandro Spada, il direttore generale Alessandro Scarabelli e l’intera associazione hanno espresso il loro dolore per l’improvvisa scomparsa.

«Nicola de Cardenas è stata una figura di grande importanza per la nostra associazione, distinguendosi per il suo impegno sul territorio e per iniziative come "Pavia Capitale della Cultura d’Impresa"», hanno dichiarato Spada e Scarabelli. «Lo ricorderemo per la sua competenza e per le sue qualità umane. In questo momento, Assolombarda si stringe con affetto alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo».