Fatture false e riciclaggio, 17 indagati e sequestrati beni per 30 milioni. Coinvolta anche la Calabria

La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha coordinato un’operazione di vasta portata contro un’organizzazione criminale attiva su scala nazionale, con ramificazioni anche in Calabria. L’indagine, avviata nel 2021, ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 17 indagati e al sequestro di beni per un valore di circa 30 milioni di euro. Le accuse spaziano dall'emissione e utilizzo di fatture false al riciclaggio, fino all'associazione per delinquere.

La rete criminale tra Toscana, Campania e Calabria

Le indagini hanno svelato una consorteria criminale con elementi di contiguità alla Camorra, operativa principalmente in Toscana, Campania ed Emilia-Romagna, ma con collegamenti significativi in Calabria. Tra i protagonisti, un commercialista originario di Torre del Greco (NA) che, grazie alle sue competenze tecniche, ha orchestrato un complesso sistema di frode fiscale. La Calabria, in questo contesto, ha rappresentato un terreno di operatività e interesse per il gruppo criminale, che utilizzava società locali per alimentare i propri flussi illeciti.