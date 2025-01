I 49 migranti in Albania, ma 5 sono già stati (ri)portati in Italia

Sono scesi in 49 dal Cassiopea arrivato in mattinata nel porto di Shengjin. Tuta azzurra, cappellino in testa, in mano una busta bianca con le loro poche cose. Sono i migranti selezionati per essere sottoposti alla procedura accelerata di frontiera in Albania. Ma in serata già in cinque (due gambiani, due bengalesi ed un ivoriano) sono stati trasferiti a Brindisi dopo lo screening svolto nell’hotspot: 4 minorenni ed un adulto vulnerabile.

Gli altri 44 - risultati maggiorenni ed in buone condizioni di salute, 36 bengalesi e 8 egiziani - sono stati portati nel centro di Gjader dove da domani faranno le udienze in videoconferenza col tribunale di Roma. Entro giovedì dovrebbe poi arrivare la decisione dei magistrati della Corte d’appello sulla convalida dei trattenimenti disposta dalla questura della Capitale. Nelle due precedenti occasioni, ad ottobre e novembre, i giudici non avevano convalidato e tutti gli stranieri erano stati portati in Italia. Intorno alle 7.45 il Cassiopea è approdato a Schengjin. I 49 erano stati intercettati tra venerdì e sabato scorsi a sud di Lampedusa da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. Dopo una sommaria identificazione per accertarne l'"eleggibilità», cioè la presenza dei requisiti richiesti dalla procedura accelerata di frontiera - provenienza da Paesi sicuri, adulti e senza condizioni di vulnerabilità - sono stati trasbordati sul Cassiopea che si è diretto verso l’Albania.