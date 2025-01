Incidente sulla strada provinciale Gela-Niscemi: morta bambina di 9 anni. Ricoverati la madre e tre fratellini

Si chiama Aurora la bambina di 9 anni di Niscemi deceduta per le ferite riportate in un incidente autonomo lungo la strada provinciale 11 Gela-Niscemi in contrada Priolo. La piccola era in auto con la madre e altri tre fratellini e stavano raggiungendo il centro abitato per andare a scuola.

Lungo il percorso, con asfalto reso viscido dall’umidità, la donna ha perduto il controllo della macchina che è finita fuori strada. Sia la madre della piccola sia i fratellini sono ricoverati all’ospedale di Gela.