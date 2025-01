L'indagine su Emis Killa: "Rapporti con capi ultrà". Coinvolto anche il capo della tifoseria del Milan vicino a Fedez

Il nome di Emis Killa, all’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, era comparso lo scorso autunno negli atti dell’inchiesta sugli ultras delle curve milanesi come una figura che aveva «rapporti» con il capo dei tifosi rossoneri Luca Lucci, vicino anche a Fedez, non indagato in questa indagine, e ad altri cantanti.

Lo scorso 30 settembre il rapper, ai tempi non ancora indagato e poi iscritto per associazione per delinquere, era stato perquisito nella sua abitazione a Vimercate, nel Milanese, dove gli agenti della Squadra Mobile avevano trovato sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40mila euro in contanti.