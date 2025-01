Si schianta sul guard rail in tangenziale. Morto il giornalista Fabio Postiglione a Milano. Era sposato con la collega messinese Valentina Trifiletti

È morto ieri notte, in un incidente stradale a Milano, rincasando dopo una giornata di lavoro, Fabio Postiglione (era sposato con la giornalista Mediaset Valentina Trifiletti, quest'ultima originaria di Novara di Sicilia in provincia di Messina). Aveva 44 anni, era dal 2020 al Corriere della Sera, dopo esperienze a Napoli, sua città natale, prima al Roma e poi al Corriere del Mezzogiorno, e una lunga collaborazione all'Agi. Postiglione, alla guida del suo scooter sulla A51 all'altezza di Cologno Sud è finito contro il guard rail.

Soccorso da personale del 118, è morto dopo i trasporto all'ospedale San Raffaele. Ancora in corso verifiche sulla dinamica del sinistro. Nella sua carriera, il giornalista napoletano era stato anche minacciato dai clan per le sue coraggiose inchieste sulla camorra.

Il cordoglio del Comune di Novara di Sicilia

Il Sindaco Gino Bertolami, l'Amministrazione Comunale, i membri del Consiglio Comunale e tutta la comunità novarese, profondamente affranti, esprimono le più sentite condoglianze alla concittadina Valentina Trifiletti per la prematura e improvvisa scomparsa del marito Fabio Postiglione, figura di grande valore e professionalità.

Soprattutto in questo momento così intimamente doloroso, non possiamo che stringerci in un forte abbraccio a Valentina, ai suoi congiunti, alla redazione del Corriere della Sera, nonché a tutta la comunità giornalistica italiana e a coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato, con la nostra più sincera e profonda partecipazione.

Novara di Sicilia si è svegliata questa mattina con la notizia di una tragedia immane, la quale lascia tutti nello sgomento. Ti ricorderemo sempre con tanto affetto e profonda stima.

Ciao Fabio, che la terra ti sia lieve