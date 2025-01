Al via il concorso per diventare prof, 240mila i candidati per meno di 20mila i posti. Sindacati: si assuma chi è già precario

Quasi 240 mila candidati si contenderanno gli 8.355 posti per insegnare nella scuola dell’infanzia ed elementare e i 10.677 posti per insegnare nelle scuole medie e superiori da mercoledì 19 febbraio, data di inizio delle prove scritte dei concorsi ordinari per l'assunzione in ruolo dei docenti su posto comune e su posto di sostegno. Riuscirà a conquistare il posto 1 candidato su 12. Oggi il Ministero dell’Istruzione ha reso note le date della prova scritta del concorso Pnrr 2. E dunque, la prova scritta per chi vuole insegnare nella scuola dell’infanzia e primaria si svolgerà il 19 febbraio, mentre la prova scritta della procedura concorsuale della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolgerà i giorni 25, 26 e 27 febbraio.

I candidati sono complessivamente 239.100, di cui 36.772 per la scuola dell’infanzia e primaria e 202.328 per la scuola secondaria. Hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 30 dicembre 2024. Del totale dei posti disponibili, quelli di sostegno rappresentano circa un quarto. Le operazioni di identificazione avranno inizio dalle ore 8.00 per il turno mattutino e dalle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Lo svolgimento delle prove è previsto dalle ore 9.00 alle ore 10.40 per il turno mattutino e dalle ore 14.30 alle ore 16.10 per il turno pomeridiano. La prova scritta prevede 50 quesiti a risposta multipla di contenuto non disciplinare. Ciascun candidato dovrà rispondere a 50 quesiti, di cui 10 di contenuto pedagogico, 15 di contenuto psicopedagogico (compresi gli aspetti relativi all’inclusione), 15 di contenuto metodologico-didattico (compresi gli aspetti relativi alla valutazione), 5 sulla conoscenza della lingua inglese e 5 sull'uso didattico delle tecnologie digitali.