Catturato il giovane detenuto del carcere Minorile evaso dall'ospedale di Palermo

Preso il 19enne detenuto del Minorile di Palermo evaso ieri dall’ospedale Villa Sofia, grazia al gioco di squadra di polizia penitenziaria, polizia di Stato, carabinieri e guardie giurate.

Lo riferiscono Gioacchino Veneziano e Domenico Ballotta, segretari generali in Sicilia di Uilpa polizia penitenziaria e Federazione nazionale Sicurezza Cisl. E’ stato arrestato all’alba e condotto nell’istituto di via Cilea. «Occorre che l’amministrazione penitenziaria a tutti i livelli di responsabilità, coinvolgendo le organizzazioni sindacali di categoria, prenda contatti con le autorità politiche regionali della sanità - affermano i sindacalisti - affinchè tutti gli ospedali possano essere dotati di locali idonei per consentire alla polizia penitenziaria di operare insicurezza».