Pizzaiolo 18enne ucciso per una scarpa pestata, condannato all’ergastolo il baby boss Francesco Pio Valda

Francesco Pio Valda , per sfuggire a un’ aggressione , avrebbe sparato diversi colpi di pistola, uno dei quali raggiunse il cuore di Maimone , morto in pochi minuti tra le braccia di un amico .

La Corte d’Assise di Napoli (prima sezione, presidente Teresa Annunziata ) ha condannato all’ ergastolo il baby boss Francesco Pio Valda per l’ omicidio di Francesco Pio Maimone , il pizzaiolo 18enne ucciso con un colpo di pistola al petto al culmine di una lite alla quale era estraneo, scoppiata per un paio di scarpe sporcate.

Oltre alle condanne ci sono state anche diverse assoluzioni per alcuni imputati, con formula "per non avere commesso il fatto", e il "non doversi procedere" nei confronti della sorella di Francesco Pio Valda, la 24enne Giuseppina Valda, perché l’azione penale non doveva essere intrapresa. Per quest’ultima e per l’altro imputato Giuseppe Perna, 27 anni, i giudici hanno dichiarato la cessazione della misura cautelare e la liberazione.

Lo scorso 29 ottobre, un altro amico di Valda, Rosso Sorrentino, giudicato in primo grado con il rito abbreviato, è stato condannato in appello a 4 anni di reclusione. Secondo gli inquirenti, sarebbe stato lui a custodire l’arma utilizzata nella rissa sfociata nell’omicidio del 18enne.

Il sostituto procuratore della Dda di Napoli, Antonella Fratello, al termine della sua requisitoria del 21 novembre, aveva chiesto l’ergastolo (con due anni di isolamento diurno) per Francesco Pio Valda, e otto anni di carcere per Giuseppina Valda, la sorella del presunto killer, e per lo zio Giuseppe Perna. Per la nonna, Giuseppina Niglio, la richiesta era di 6 anni di reclusione, mentre per gli altri imputati le pene richieste variavano tra i 3 anni (Salvatore Mancini) e gli 8 anni e 6 mesi (Pasquale Saiz e Alessandra Clemente, cugina di Valda).