Prende a bastonate un cane randagio riducendolo in fin di vita: denunciata 80enne

Ha preso a bastonate fin quasi ad ucciderlo un cane randagio che si aggirava nei pressi della sua abitazione. Sono intervenuti i carabinieri a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino. I militari hanno disarmato l'anziana, una 80enne del posto, che è stata denunciata per maltrattamento di animali. L’allarme è stato lanciato da vicini di casa e passanti al 112. Sono intervenuti anche i sanitari del servizio Veterinario della Asl che dopo aver prestato le prime cure al cane, lo hanno trasferito in una clinica veterinaria di Monteforte Irpino.