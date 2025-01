Roma, poliziotto investito da un'auto rubata a Torre Angela: fermato il "pirata"

È stato fermato l'uomo che questa mattina, alle 9.50, ha investito un poliziotto a bordo di un’auto rubata in zona Torre Angela, alla periferia di Roma.

Secondo le prime ricostruzioni, le volanti della Polizia di Stato erano intervenute nei pressi di un ufficio postale, dove l’auto risultava parcheggiata. Alla vista degli agenti, il conducente è ripartito improvvisamente, investendo uno di loro. L’agente ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’autore dell’investimento è stato successivamente individuato e fermato. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.